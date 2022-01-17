Москва, 25 февраля, 2019, 10:27 — ИА Регнум. В аэропортах Москвы задержаны и отменены 18 рейсов, сообщает 25 февраля сервис «Яндекс.Расписания».

Дарья Антонова ИА REGNUM В ожидании рейса

По состоянию на 10:19 в аэропорту «Внуково» задерживается один рейс, в «Домодедово» десять отменено и один задерживается, в «Шереметьево» шесть рейсов задерживается.

Причины отмены и задержки авиарейсов в столичных аэропортах пока неизвестны.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство России с 1 июля 2019 года обнулит налог на добавленную стоимость (НДС) почти на все услуги российских аэропортов для зарубежных рейсов.