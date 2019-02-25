Ярославль, 25 февраля, 2019, 10:23 — ИА Регнум. В Ярославле ООО «Комбинат социального питания», которое организует питание в школах и детских садах, направило в школы информационное письмо с разъяснением ситуации с «альтернативным меню» для начальной школы. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Wikimedia.com Хот-дог

Как ранее сообщало ИА REGNUM, некоторые родители возмутились «новым меню», которое вводится с 1 марта, — в нем присутствуют элементы фастфуда: пицца, хот-дог, сосиска в тесте. Мэрия Ярославля заявила, что данное «меню» нельзя назвать меню. По версии властей, это организованная закупка родителями еды в буфете, а не школьный завтрак. У поставщика питания несколько иная версия: это все-таки завтрак, но не главный, а дополнительный.

« С 01.01.2019 Социальным кодексом Ярославской области для льготных категорий детей была установлена стоимость школьного завтрака 50 рублей. В соответствии с данной суммой и требованиям СанПиН по школьному питанию ООО «Комбинат социального питания» составило «Меню завтраков для начальной школы». Полученные отзывы показали, что объем порций, установленный СанПиНом, для некоторых детей слишком большой и не всегда устраивает состав блюд. Соответственно, при переходе на полную оплату за родительский счет многие не готовы платить за такое питание. Учитывая это и опираясь на отзывы детей и родителей, ООО «Комбинат социального питания» составило альтернативные Комплексы свободного выбора для начальной школы», — говорится в информационном письме «Комбината социального питания».

«Комбинат социального питания» руководствовался тем, что «дети должны съедать то, за что родители платят деньги, родители должны быть уверены, что ребенок не останется голодным». Поставщик питания называет это меню «вторым завтраком».

«Еда во время уроков — это не основной завтрак, требования к которому установлены СанПиНом, а либо 2-й завтрак (1-я смена), либо полдник (2-я смена). Это «перекус», который обеспечивает ребенку комфортное пребывание на занятиях. Использованные продукты разрешены СанПиНом для организованного питания в школах», — говорится в письме.

Говоря о том, что «меню свободного выбора» не является основным, «Комбинат социального питания» все же просит сделать родителей выбор между «основным меню» и «альтернативным». Льготники при этом будут по-прежнему получать «основной» завтрак, согласованный с Роспотребнадзором.

Появление альтернативного меню связано с отменой 50-процентной льготы на оплату завтраков в начальной школе с 1 марта. Ранее половину завтрака оплачивал областной бюджет. Только в областном центре это решение коснется 27 тысяч младших школьников. Поставщик питания исходил из того, что за полную стоимость ярославцы не будут покупать «завтраки по СанПиНу», а лучше дадут младшим школьникам еду с собой.