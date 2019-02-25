Красноярск, 25 февраля, 2019, 10:19 — ИА Регнум. Более 135 млн рублей направило Енисейское речное пароходство на природоохранные мероприятия в 2018 году, тем самым выполнив утверждённый план, сообщает 25 февраля пресс-служба предприятия.

Енисейское пароходство

Основными направлениями работы специалистов пароходства стали содержание и эксплуатация судов природоохранного назначения, выполнение мониторинга качества вод, в которых осуществляется эксплуатация речного флота, а также обеспечение производственно-экологического контроля за состоянием атмосферного воздуха и обучение сотрудников в сфере экологии.

Отмечается, что пароходство уделяет большое внимание состоянию и техническому обеспечению флота природоохранного назначения. Это касается очистных станций по сбору и очистке нефтесодержащих (подсланевых) вод, судов-сборщиков, станций комплексной переработки отходов и других.

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