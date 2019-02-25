Новокузнецк, Кемеровская область, 25 февраля, 2019, 10:19 — ИА Регнум. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области проверит достоверность сообщений, появившихся в социальных сетях, о конфетах с червями в Новокузнецке. По данным ведомства, пока поводов для проведения внеплановой проверки нет — жалоб в надзорный орган к настоящему моменту не поступало.

Publicdomainpictures.net Конфеты

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Напомним, сообщения о конфетах с живностью появились в прошедшие выходные в соцсетях. Житель Новокузнецка в паблике «Новокузнецк онлайн» пожаловался, что в одном из магазинов Новокузнецка он приобрёл конфеты, в которых обнаружил червей. Позже о подобных случая сообщили и другие жители города.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года в соцсетях появилась информация о том, что детей в гимназии Ульяновска №33 кормят вафлями с червями. Это обнаружилось во время школьного обеда.

По данному факту была назначена проверка. Известно, что организацией питания в гимназии занимается ООО «Альтернатива». В результате группа внутреннего контроля компании привлечена к административной ответственности, снята с должности заведующая производством ООО, а вся партия некачественных вафель изъята.