Демянск, Новгородская область, 25 февраля, 2019, 10:17 — ИА Регнум. В посёлке Демянск Новгородской области 23−24 февраля при поддержке Фонда президентских грантов и Российского военно-исторического общества состоялся военно-исторический фестиваль «Демянский плацдарм. Освобождение», посвященный 76-летию освобождения Демянска от немецко-фашистских захватчиков. Как сообщили ИА REGNUM в администрации района, в фестивале приняли участие более 180 реконструкторов из Москвы, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Ленинградской и Тверской областей, других регионов России, а также Белоруссии и Эстонии.

Администрация Демянского района В реконструкции боёв за освобождение Демянска приняли участие более 180 человек

На берегу озера Мосыленское на окраине Демянска два дня работали интерактивные выставки военной техники и стенды поисковой экспедиции «Долина», а центром фестиваля стало поле боя с траншеями, пулемётными точками, артиллерийскими позициями Великой Отечественной войны. Все желающие могли попасть в окопы, ДОТы, землянки, блиндажи, ознакомиться с бытом, униформой, снаряжением и техникой противоборствующих сторон и пообщаться с реконструкторами.

Около 2 тыс. зрителей собрала реконструкция боёв за Демянск в феврале 1943 года. В воссоздании событий задействовали бронетехнику времён Великой Отечественной войны и артиллерийские орудия.

Напомним, военно-исторический фестиваль прошёл в Демянске уже во второй раз. Впервые реконструкцию боёв за освобождение посёлка провели здесь в 2018 году и посвятили 75-летию освобождения Демянска. Фашистская оккупация территории Демянского района, вошедшей в историю Великой Отечественной войны под названием «Демянский котёл» или «Демянский плацдарм», длилась с сентября 1941 года до конца февраля 1943 года. Жестокие сражения шли здесь 1,5 года.

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