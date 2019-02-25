Калуга, 25 февраля, 2019, 10:14 — ИА Регнум. В Калуге цены на продукты питания за январь 2019 года выросли на 1,1%, а за 2018 год — на 5,2%. Одновременно в январе 2019 года на 34,6% сократился оборот розничной торговли, который составил 3,940 млрд рублей, сообщает 25 февраля корреспондент ИА REGNUM по информации Калугастата.

Nedelya40.ru В магазинах выросли цены на продукты.

По данным ведомства, в январе 2019 года средняя номинальная начисленная зарплата в Калуге составила 43,7 тыс. рублей.

По сравнению с декабрем 2018 года, когда многие предприятия начислили своим работникам премии по итогам года, в январе 2019 года зарплата снизилась на 22,6%, а по сравнению с январем 2018 года она калужан выросла на 7,8%.