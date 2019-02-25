Соледар, ДНР, 25 февраля, 2019, 10:15 — ИА Регнум. За минувшие сутки вооружённые формирования Украины 15 раз обстреляли территорию ДНР, сообщили 25 февраля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

ИА Красная Весна Разрушения. ДНР

В ходе обстрелов по территории Донецкой Народной Республики было выпущено около 175 единиц боеприпасов.

На горловском направлении ВСУ выпустили 20 мин калибра 120 мм, применили вооружение БТР, крупнокалиберное стрелковое и снайперское оружие.

На донецком направлении украинские силовики выпустили две мины калибра 82 мм, однократно использовали управляемую противотанковую ракету, а также применили гранатомёты АГС и крупнокалиберное стрелковое оружие.

На мариупольском направлении зафиксировано 26 взрывов 120-мм мин, восьми мин калибра 82 мм, а также использование гранатомётов АГС.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Горловка (Доломитное, посёлок шахты им. Гагарина); Ясиноватая, Крутая Балка, Васильевка, Донецк (посёлок шахты Трудовская), Октябрь, Ленинское», — сказано в сообщении.

В СЦКК отметили что в Донецке были повреждены два дома и автомобиль, ещё один дом пострадал в ходе украинских обстрелов Горловки. Среди мирных жителей ДНР жертв нет.

Напомним, сутками ранее ВСУ выпустили по территории Донецкой Народной Республики 48 единиц боеприпасов, 20 раз нарушив режим прекращения огня.

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Украинские силовики сделали около 50 выстрелов из вооружения БМП в сторону населённого пункта Доломитное.

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