* «Талибан" — запрещённая в России организация

Кабул, 25 февраля, 2019, 10:04 — ИА Регнум. Представитель боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забихулла Муджахид анонсировал новый этап переговоров с представителями США, сообщает 25 февраля Anadolu Ajansi.

Alwaght.com Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

«Очередной раунд мирных переговоров между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и США начнется 25 февраля в Дохе», — подчеркнул террорист.

В повестке значатся два вопроса для обсуждения: вывод американских войск из Афганистана, а также гарантии со стороны боевиков, что они не будут использовать территорию страны для нападения на соседние государства.

Напомним, после того, как США приняли решение вывести войска из Сирии, начались разговоры об аналогичных решениях в Ираке и Афганистане. Для того, чтобы покинуть Афганистан, американское руководство должно получить гарантии от талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в том, что они не начнут военные действия против властей страны, что и является предметом переговоров с террористами.