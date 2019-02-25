Якутск, 25 февраля, 2019, 10:11 — ИА Регнум. Центр закупок Якутии объявил аукцион на аренду автомобиля во Владивостоке. За эти услуги из бюджета республики готовы заплатить 1,15 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основании данных с сайта госзакупок.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Капуста

Читайте также: У главы Якутии не получилось отказаться от неэффективных расходов

Заказчиком аренды называется представительство республики по Дальневосточному федеральному округу. Автомобиль должен быть не ранее 2009 года выпуска, технически исправный, с водителем и тремя рядами сидений, кузов — минивэн. В нём должна быть система охлаждения или обогрева салона в зависимости от погоды, а также откидывающиеся кресла. Платить за пользование автомобилем и услуги водителя представительство Якутии в ДФО готово 104,7 тыс. рублей в месяц, транспортное средство планируется арендовать на 11 месяцев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии не перестали щедро тратить деньги на подарки — глава региона Айсен Николаев не выполнил своё обещание перейти в режим достаточно жестких финансовых ограничений. Только в 2019 году в бюджете региона уже приготовили 4 млн рублей на сувениры, подарочные открытки и пакеты, а также издание фотоальбома республики.

Напомним, Айсен Николаев, начав исполнять обязанности главы региона в мае 2018 года, почти сразу потребовал пересмотреть ряд трат из бюджета региона, рекомендовав чиновникам экономить на себе: урезать расходы на служебный транспорт и командировки, а также перестать финансировать из казны проведение праздников.

«Речь пойдёт об отказе от неэффективных расходов», — уверял глава республики.

Читайте также: Якутия снова берёт кредиты — Николаев продолжил политику Борисова?