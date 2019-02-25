Киев, 25 февраля, 2019, 10:01 — ИА Регнум. К берегам Украины приближается ракетный эсминец Военно-морских сил США «Дональд Кук», следует из данных западных морских ресурсов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Чёрное море

Ожидается, что американский военный корабль зайдет в порт Одессы сегодня, 25 февраля. На вооружении «Дональда Кука» находятся 56 крылатых ракет с дальностью действия более 1,5 тыс. км.

Как сообщало ИА REGNUM, эсминец ВМС США «Дональд Кук» с крылатыми ракетами на борту вошел в акваторию Черного моря 19 февраля. Непосредственный контроль за эсминцем осуществляют российский разведывательный корабль «Иван Хурс» и малый ракетный корабль «Орехово-Зуево» Черноморского флота.

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