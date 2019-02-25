Новосибирск, 25 февраля, 2019, 09:58 — ИА Регнум. Общее количество заболевших корью в Новосибирске на сегодняшний день уже 48 человек, в том числе 41 ребёнок. При этом после вспышки кори с заболевшими контактировали около 700 человек, из них 400 отказываются от прививок, об этом сегодня, 25 февраля, сообщил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

Василий Поленов. Больная. 1886

Напомним, что в пятницу, 22 февраля, отмечалось, что, по официальным данным, корью заболели 40 новосибирцев, большинство — в Дзержинском и Октябрьском районах. Заболевшие эпидемиологически были связаны между собой и находились в контакте — большая часть входит в одно из религиозных сообществ, члены которого в подавляющем большинстве отказываются от прививок и иммунизации своих детей.

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«В целом, мне кажется, нам удастся здесь справиться, — цитируют «НГС Новости» Хальзова. — Всего через контакты выявлено 13 учреждений».

Тем временем, как сообщает корреспондент ИА REGNUM, в детских садах Новосибирска, в том числе в Кировском районе города, родителям предлагают подписать соглашение на прививку от кори для ребёнка в случае необходимости.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министерство здравоохранения Новосибирской области взяло на контроль ситуацию с заболеваемостью корью в Новосибирске. Ведётся работа по иммунизации населения, а также своевременному выявлению и госпитализации заболевших, создан необходимый резерв вакцины. Ещё в пятницу, 22 февраля, в новосибирском минздраве заявляли, что заболеваемость не носит массового характера.