Москва, 25 февраля, 2019, 09:53 — ИА Регнум. Рубль продолжил 22 февраля укрепляться, отправив доллар к минимумам начала февраля в районе 65,25 руб. По итогам сессии российская валюта прибавила в среднем по 0,2% к обеим иностранным валютам благодаря сочетанию ряда факторов, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

ИА REGNUM Рубль

«Во-первых, как рисковый актив рубль получает поддержку со стороны переговоров США и Китая. К слову, в минувшие выходные Трамп рапортовал о прогрессе в отношениях двух стран, а также отодвинул крайний срок достижения договоренностей, по достижении которого в силу должны вступить новые пошлины. Эти новости должны поддержать интерес к риску в ближайшей перспективе и помочь рублю как минимум удержаться на плаву», — отметил эксперт.

Во-вторых, свою лепту вносит налоговый период в РФ, который скоро подходит к концу, но еще оказывает поддержку российской валюте за счет активности экспортеров. Еще один немаловажный позитивный фактор для рубля — высокие цены на нефть, которые торгуются на новых трехмесячных максимумах.

«Сегодня, 25 февраля, с утра котировки корректируются, но предпосылок для развития медвежьего импульса на данный момент не наблюдается. Учитывая также угасание спроса на доллар на Форексе, можно предположить, что рубль останется на крепких позициях, если, конечно, в ближайшие дни на рынки не вернется тема санкций. Ключевым уровнем поддержки для пары доллар/рубль остается уровень 65 руб.», — полагает Николаев.

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