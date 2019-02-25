Миасс, Челябинская область, 25 февраля, 2019, 09:47 — ИА Регнум. В Челябинской области на горнолыжном курорте «Солнечная долина» двое спортсменов получили травмы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном минздраве.

(сс) Samuel Ferrara Лыжи

ЧП произошли в ходе соревнований Кубка мира FIS по фристайлу Audi. 26-летний участник состязаний получил 23 февраля закрытый перелом бедра и попал в больницу. А 24 февраля 29-летний спортсмен попал к медикам с сотрясением мозга, но ему помощь оказали амбулаторно.

Также за два дня соревнований к врачам за помощью обратились мужчина 82 лет с гипертоническим кризом и 12-летний мальчик, который получил ушиб колена. Мужчина был госпитализирован.

Отметим, Кубок мира FIS по фристайлу Audi проходил на горнолыжном курорте 23−24 февраля. В нём кроме российских спортсменов приняли участие лыжники из Франции, Словении, Швейцарии, Швеции, Германии, Канады, США и Австрии.