Калуга, 25 февраля, 2019, 09:46 — ИА Регнум. В Калужской области ежегодно расширяется ассортимент сувенирной продукции, изготовленной осужденными исправительной колонии №5 в городе Сухиничи. В выставочном зале колонии можно увидеть различные виды резных нард, шахмат, шкатулок, картин, икон и других оригинальных работ.

Фото пресс-службы УФСИН России по Калужской области На участке по изготовлению сувенирной продукции

Как сообщила 25 февраля корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель УФСИН России по Калужской области, майор внутренней службы Ирина Бегунова, участок по изготовлению сувенирной продукции центра трудовой адаптации осужденных ИК-5 в частности, занимается резьбой по дереву и выжиганием. Произведенные осужденными экспонаты представлены на выставках и реализуются населению.

Освоение выпуска данного вида продукции уже позволило создать дополнительные рабочие места и трудоустроить больше осуждённых, которые, в свою очередь, из заработной платы перечисляют средства потерпевшим для погашения ущерба, причинённого их преступными действиями.

По словам врио начальника ИК-5 Александра Чинова, продукция, выпускаемая на производственных площадях центра трудовой адаптации осуждённых, пользуется спросом не только среди предпринимателей, но жителей города Сухиничи.

Напомним, осужденные этой колонии также производит мебельную, кованную и швейную продукцию. Объем реализованной товарной продукции за 2018 год составил более 32 млн рублей.