Цзинань, Китай, 25 февраля, 2019, 09:40 — ИА Регнум. Бывший вице-губернатор китайской провинции Аньхой Чжоу Чуньюй приговорен к 20 годам тюремного заключения за множественные преступления, включая взяточничество и злоупотребление властью, сообщает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Полиция Китая

Чжоу был признан виновным в получении взяток, уводе в зарубежные банки денежных средств, злоупотреблении властью и прочих нарушениях. Чжоу был также оштрафован 371 млн юаней ($53,76 млн), сообщили в Промежуточном народном суде города Цзинань провинции Шаньдун.

Суд выяснил, что в период с 1996 по 2017 год Чжоу, пользуясь должностным положением на разных занимаемых им постах, лоббировал интересы третьих лиц за деньги и дорогостоящие подарки общей суммой 13,65 млн юаней

Будучи на посту партийного главы города Бэнбу, Чжоу тайно вложил $4,12 млн в иностранные банки. Занимая пост мэра города Бэнбу, Чжоу нанес своей деятельностью ущерб казне в размере 665 млн юаней.

Суд также признал чиновника виновным в инсайдерских торгах на рынке акций и нелегальном получении 360 млн юаней. Чжоу признал свою вину и отказался от подачи апелляции в суд более высокой инстанции. Благодаря этому ему удалось избежать более сурового наказания.

Как сообщало ИА REGNUM, против бывшего члена руководства китайской компании CITIC Group инициировано расследование по обвинению в нарушении дисциплинарных норм компартии Китая и коррупции.