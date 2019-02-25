Ханой, 25 февраля, 2019, 09:37 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудит с главой МИД Китая Ван И продвижение в урегулировании проблемы ядерной программы КНДР. Об этом глава российского внешнеполитического ведомства 25 февраля рассказал во время конференции «Международное сотрудничество в неспокойном мире» во Вьетнаме.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Вместе с КНР мы сформировали дорожную карту и на данном этапе работаем над тем, чтобы конкретизировать каждый ее этап, — заявил Лавров. — Об этом я буду говорить завтра с министром иностранных дел Китая Ван И».

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел РоссииСергей Лавровсегодня, 25 февраля, проводит встречу с заместителем главы МИД Вьетнама Буй Тхань Шоном. Российский министрпланирует выступить с программной речью, которая посвящена вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Напомним, 27 февраля во вьетнамском Ханое пройдет саммит президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Это будет вторая встреча двух лидеров, посвященная денуклеаризации Корейского полуострова.

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