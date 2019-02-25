Москва, 25 февраля, 2019, 09:32 — ИА Регнум. По итогам минувшей недели нефть марки Brent подорожала на 1,3%, достигнув новых ноябрьских максимумов вблизи отметки 68 долларов за баррель. После достижения пиков ралли застопорилось, и во второй половине недели котировки перешли в режим консолидации. Сегодня, 25 февраля, на утренних торгах Brent корректируется вниз на фоне фиксации прибыли, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«В целом, несмотря на текущий технический откат, настроения на рынке остаются позитивными. Этому способствуют как отраслевые факторы, так и общее проявление интереса к риску. Новостные заголовки на тему торговли США и Китая продолжают подбадривать инвесторов. В воскресенье Трамп написал в своем твиттере о значительном прогрессе в переговорах по важным вопросам, а также сообщил о продлении срока введения пошлин на китайские товары», — пояснил эксперт.

Тем временем буровая активность в США упала после трех недель роста. Число активных установок сократилось на четыре штуки — до 853 единиц. При этом добыча сланцевой нефти в стране недавно достигла нового рекордного максимума на отметке 12 млн баррелей в сутки.

«Учитывая боевой настрой инвесторов, которые продолжают укреплять свою веру в заключение торговой сделки между Пекином и Вашингтоном, в ближайшее время сырьевой сегмент вряд ли покажет существенную просадку. В более широкой перспективе рост активности на сланцевых месторождениях США будет и далее сдерживать покупателей.

Brent тестирует отметку $67 за баррель и, скорее всего, в ближайшее время продолжит осциллировать вокруг этого уровня в ожидании свежих катализаторов. Ближайшая поддержка проходит в области $66,75», — считает Мащенко.

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