Рамалла , 25 февраля, 2019, 09:33 — ИА Регнум. Тысячи протестующих вышли на улицы сектора Газа, чтобы потребовать от президента Палестины Махмуда Аббаса уйти в отставку, сообщает 25 февраля Al Jazeera.

Kremlin.ru Президент Палестины Махмуд Аббас

Причиной манифестации стали противоречия между главой региона и правящей здесь партией ХАМАС: Аббас пытался оказать финансовое давление на политическую силу, что было встречено негативно.

«Мы здесь для того, чтобы подчеркнуть, что не являемся рабами правителя. Мы пришли, чтобы призвать к всеобщим выборам: президентским, парламентским, муниципальным», — заявил один из протестующих.

Напомним, в секторе Газа существуют некоторые противоречия между партией ХАМАС и президентом региона Махмудом Аббасом, представляющим партию ФАТХ. Выборы в регионе не проводились свыше 10 лет.