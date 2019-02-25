Магас, 25 февраля, 2019, 09:26 — ИА Регнум. В Ингушетии пресечен вывоз алкогольной продукции сомнительного качества. В КамАЗе, которым управлял житель соседней республики, находилось более 15 тонн спиртосодержащей продукции. Грузовик без каких-либо сопроводительных документов задержали к ночь на 23 февраля в селе Барсуки, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону.

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Груз изъяли, а машину поместили на штрафстоянку до выяснения всех обстоятельств. В действиях владельца партии алкоголя усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

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Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре в Северной Осетии было накрыто крупное производство левого алкоголя. Его изготавливали на заводе во Владикавказе, у которого была лицензия на производство фруктовых вин и винных напитков. В ходе оперативных мероприятий было арестовано более 2,3 млн бутылок алкогольной продукции, свыше 2,2 млн литров виноматериалов, а также 500 литров спирта.