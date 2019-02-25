Екатеринбург, 25 февраля, 2019, 09:20 — ИА Регнум. Свердловский областной суд начал рассмотрение уголовного дела в отношении уроженца Свердловска, которого обвиняют в нападении на 12 женщин. Преступления были совершены в Екатеринбурге с 19 декабря 1992 года по 17 августа 2014 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе облсуда.

Пьер Поль Прюдон. Правосудие и Божественное возмездие, преследующие Преступление. 1808

Известно, что злоумышленник нападал на женщин в районе транспортных развязок и автомобильных мостов. Предполагаемый маньяк пойман. Ему вменяют целый букет преступлений, среди которых грабёж, разбои, изнасилования, убийство, насильственные действия сексуального характера, а также покушения на убийство.

Сейчас его виновность или невиновность предстоит определить суду. Заседания проходят в закрытом режиме.