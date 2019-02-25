Рим, 25 февраля, 2019, 09:18 — ИА Регнум. Ураганный ветер с порывами до 200 км/ч привел к гибели четырех человек в центральной Италии, пишет австрийская газета Heute 24 февраля.

Ураган

В городе Фрозиноне два пожилых 70-летних человека погибли при обрушении стены. Недалеко от Рима сосна, упавшая на автомобиль, лишила жизни 45-летнего водителя. В городке Капена произошла семейная трагедия: 14-летний мальчик поддерживал лестницу, по которой карабкался его отец. Сильный порыв ветра уронил мужчину, и тот упал на своего сына. Мальчик погиб.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 февраля сильный ветер привел к инциденту на море: турецкое грузовое судно налетело на волнорез в порту города Бари.

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