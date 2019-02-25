Магадан, 25 февраля, 2019, 09:21 — ИА Регнум. Жители посёлка Транспортный в Магаданской области жалуются в СМИ на отсутствие телевещания в их населённом пункте после перехода на «цифру». Деньги на адаптивные приставки для телевизоров люди сдали, но подключить их «не получилось», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Кот Леопольд». реж. Анатолий Резников. 1975. СССР Телевизор молчит

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«23 февраля прошло в тишине, 8 марта проведём, видать, так же, без телевидения, других развлечений здесь нет. Обещали всё сделать вовремя, но «не получилось», — цитирует ИА «Весьма» обратившихся в редакцию жителей посёлка Транспортный.

По словам людей, они сдали на приставки по 6,5 тыс. рублей, из этой суммы 2 тыс. предполагалось на доставку оборудования. Жители также рассказали, что глава Тенькинского округа, в котором расположен посёлок, обещал приехать и разобраться в проблеме, но не приехал.

«Видать, люди ему не столь важны. Здесь почти все пенсионеры, инфраструктуры никакой, хорошо ещё, что большая часть людей работает, нас всего здесь 50 человек по факту проживает. Мы посёлок неперспективный, закрывают нас уже больше десяти лет, только никак не закроют, кто мог, тот уехал», — также рассказали жители Транспортного.

По информации пресс-службы правительства Магаданской области, в зону покрытия цифрового телевещания не попали несколько населённых пунктов региона в Тенькинском, Сусуманском и Хасынском округах, в связи с этим есть потребность в 48 спутниковых терминалах, которые пока не доставлены.

Как сообщало ИА REGNUM, о проблемах с переходом на цифровое вещание в колымских посёлках Транспортный, Гастелло, Карамкен и Мальдяк ранее рассказал заместитель руководителя департамента информационных технологий и связи Магаданской области, начальник отдела информатизации и систем электронного правительства Юрий Джафаров. По информации замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексея Волина, из-за отдалённости территории и морозов в Магаданской области с доставкой цифрового оборудования возникли сложности.