Санья, Китай, 25 февраля, 2019, 09:12 — ИА Регнум. В общей сложности в провинции Хайнань на самом юге Китая было задержано 37 подозреваемых в трансграничной торговле наркотиками и изъято 17 кг героина, сообщает агентство Синьхуа.

Наркотики

Трое подозреваемых оказались гражданами Мьянмы. Полиция города Санья приметила наркодельцов еще в феврале 2017 года. Расследование вывело полицейских на трансграничную наркоторговлю сеть.

Запрещенные вещества перевозились из провинции Юньнань через границу с Мьянмой, затем транспортировались в соседний Гуанси-Чжуанский автономный район, а затем оттуда попадали в провинции Хайнань, Гуандун и Сычуань.

Уже 20 декабря полиция провела рейд по пяти районам провинции, арестовав 19 подозреваемых и изъяв 13 кг героина. Еще 18 подозреваемых и 4 кг героина были задержаны и изъяты несколько позже. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, правоохранители Китая, Мьянмы, Таиланда и Лаоса провели очередной рейд на реке Меконг в рамках кампании по борьбе с наркотиками. Лаос, Таиланд и Мьянма являются «золотым треугольником» наркоторговли, а в пограничной с ним китайской провинции Юньнань изымается до 80% всех наркотиков, изымаемых в Китае.