Астана, 25 февраля, 2019, 09:09 — ИА Регнум. По итогам 2018 года в медицинских учреждениях Казахстана лечение прошли более 2 тыс. иностранных граждан, передает 25 февраля телеканал «Хабар 24».

(сс) DarkoStojanovic Доктор

Власти республики стремятся развивать в стране медицинский туризм по доступным ценам. Отмечается активное развитие медицинского туризма в области кардио‑ и нейрохирургии.

Сотрудник центра томотерапии Анар Кыстаубаева отметил, что услугами центра пользуются граждане России и Литвы. Кроме того, медицинские работники центра планируют принять пациентов из Китая.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2017 года из Казахстана в Турцию за медицинской помощью обратились 12 тыс. человек. Чаще всего граждане Казахстана обращаются в связи с онкологическими заболеваниями.

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