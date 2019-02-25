Нью-Дели, 25 февраля, 2019, 09:09 — ИА Регнум. В результате перестрелки, произошедшей в индийском Кашмире, погибли по меньшей мере пять человек, сообщает 25 февраля Al Jazeera.

Стрельба из автомата

Столкновения начались после того, как индийские силы безопасности начали спецоперацию против мятежников в нескольких районах Кашмира.

«Во время спецоперации был убит один военнослужащий и один полицейский», — говорится в заявлении военных, добавляя, что со стороны повстанцев погибли трое человек.

Напомним, ситуация в индийском Кашмире никогда не отличалась спокойствием, причиной тому является мусульманское население, составляющее большую часть жителей региона.

Религиозная специфика региона приводит к тому, что среди населения становятся популярны сепаратистские настроения, а значит, и желание сопротивляться власти индийского государства.

Ситуация осложнилась после того, как в регионе произошел террористический акт, жертвами которого стали 40 индийских военнослужащих, официальный Нью-Дели поспешил обвинить в произошедшем власти Пакистана.