Вашингтон, 25 февраля, 2019, 09:04 — ИА Регнум. «Калгари Флэймз» одержал победу над «Оттавой Сенаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 2:1.

Вратарь хоккейного клуба «Оттава Сенаторз»

В составе «Калгари» также отличились нападающие Микаэль Баклунд и Остин Чарник. У «Оттавы» шайбу забросил форвард Брэди Ткачук.

На сегодняшний день «Калгари» занимает второе место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 85 очков в 62 матчах. «Оттава» идёт на 31-м месте, в активе команды также 49 очков в 62 играх.

«Оттава Сенаторз» (Оттава) — «Калгари Флэймз» (Калгари) — 1:2 (0:1, 1:0, 0:1).

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