Ярославль, 25 февраля, 2019, 09:03 — ИА Регнум. В Ярославле предлагают создать музей-квартиру актрисы театра имени Ф.Г. Волкова Наталии Терентьевой. С такой инициативой в социальных сетях выступил известный в регионе деятель культуры, специалист по музейной деятельности Дмитрий Полознев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Volkovteatr.ru Наталия Терентьева

Наталия Терентьева, обладатель звания «Народный артист РСФСР», лауреат премии «Золотая маска» ушла из жизни 19 февраля 2019 года в возрасте 93 лет.

Ушла из жизни Наталья Ивановна Терентьева, актриса Волковского театра. Одна из многих в этом мире… Но остались Ярославль и Родина русского театра. Она жила в так называемых «Хуторах», домах, построенных по инициативе директора театра Топтыгина пленными немцами (небольшой квартал на перекрестке улиц Большой Октябрьской и Чайковского). Там жили многие артисты театра, когда после войны театр стал обосновываться вновь как главный театр Ярославского края. Наталья Терентьева — последняя из плеяды великих театральных артистов XX века. Тихонов, Кузьмин, Раздъяконов, Салопов, Нельский, Подсолонко и другие… Насколько мне сейчас известно, наследники будут продавать квартиру Наталии Ивановны. Это последняя актерская квартира в «Хуторах». Город должен выкупить эту квартиру со всем ее житейским наполнением и сделать музеем», — написал Дмитрий Полознев на своей странице в Facebook.

Мемориальная квартира легенды ярославского театра могла бы стать филиалом Музея истории города Ярославля или Ярославского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника. Такие примеры есть: филиалом музея истории города является музей классика белорусской литературы Максима Богдановича, а подразделением Ярославского музея-заповедника — музей Леонида Собинова.

«Весь мой музейный опыт говорит, что в лучшем случае мемориализация наступает лет через 25, обычно еще позже. Когда произошли невосполнимые утраты. Случаи другие — единичны. Здесь уникальный шанс зафиксировать и сохранить историю ярославского театра XX века в ее лучших примерах: люди, школа, традиции, артефакты», — пишет Дмитрий Полознев.

Дмитрий Полознев говорит, что для этого необходима поддержка ярославской общественности, и, конечно, властей. Речь может идти о выкупе квартиры у наследников вместе с вещами актрисы.

Наталия Терентьева более 60 лет играла в театрах страны, большую часть жизни — в Ярославле. Родилась в 1926 году в Москве. Окончила Московское городское театральное училище. Её мужем был актёр, народный артист СССР Сергей Тихонов. Играла в Иркутском театре юного зрителя, Псковском областном драматическом театре, Ярославском театре им. Ф.Г. Волкова, преподавала в Ярославском театральном училище.