Нальчик, 25 февраля, 2019, 09:02 — ИА Регнум. Кабардино-Балкарию в 2018 году посетило более 552 тыс. туристов. По сравнению с предыдущим годом турпоток в республику вырос на 20,7%, сообщили ИА REGNUM 25 февраля в пресс-службе главы и правительства региона.

Kemal KOZBAEV Приэльбрусье, Кабардино-Балкария

Выросло число туристов как из России, так и из-за рубежа. В 2018 году в республике побывало 19 тыс. иностранцев, что на 15% больше, чем в 2017 году.

Власти республики рассчитывают, что к 2035 году число туристов, выбравших Кабардино-Балкарию для отдыха, достигнет миллиона человек. В настоящее время для их размещения единовременно имеется более 15 тыс. мест. В минтуризме республики считают, что количество мест необходимо увеличивать, для этого нужно привлекать в регион инвесторов, готовых строить гостиницы четырех — пятизвездочного уровня.

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Как сообщало ИА REGNUM, за новогодние каникулы 2019 года в Кабардино-Балкарии побывало более 63 тыс. туристов. Большинство из них — 54 тыс. человек — побывали в Приэльбрусье.