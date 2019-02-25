Махачкала, 25 февраля, 2019, 09:04 — ИА Регнум. Программу «Земский учитель» в Дагестане планируют запустить уже с начала следующего учебного года. Для специалистов, отправляющихся работать в сельские школы, предусмотрены как федеральная субсидия в виде единовременной выплаты размером в 1 млн рублей, так и региональные меры социальной поддержки. Об этом на совещании по обсуждению вопроса реализации программы заявила заместитель председателя правительства — министр образования и науки Дагестана Уммупазиль Омарова, сообщили ИА REGNUM 25 февраля в пресс-службе ведомства.

Морган Вистлинг. Сельская школа. 1879

Министр отметила, что проект очень важен для республики, поскольку в регионе не хватает более 500 учителей, прежде всего — по иностранным языкам. Проректор Дагестанского государственного педагогического университета Рашид Акавов в свою очередь сообщил о результатах опроса студентов-выпускников вуза. Так, более 200 из них согласны стать участниками программы «Земский учитель».

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Напомним, 20 февраля, во время послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил о необходимости запуска в стране программы «Земский учитель». Она должна решить проблему нехватки педагогов в сельской местности и малых городах.