Челябинск, 25 февраля, 2019, 08:56 — ИА Регнум. В Челябинске директор одной из школ поймала учащихся 11-х классов на краже хлеба из школьной столовой. Об этом она заявила на собрании по подготовке к Единому государственному экзамену, запись опубликована в социальных сетях.

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«Крайне омерзительно ловить одиннадцатиклассника за руку, ворующего булочку или порцию со стола. Это называется «нищета подкралась незаметно». На камерах у меня прямо шоу. Я в конце дня отсматриваю — шоу, не надо ходить ни в театр, ни в цирк, ни в кино. Или заталкивают хлеба полные карманы», — посетовала директор школы.

На фоне смеха школьников женщина отметила: «Ребята, если честно, хочется плакать». Она предупредила учащихся о том, что если ещё раз такое увидит, то пригласит в школу родителей провинившихся и опозорит на всю школу. Отметим, что в учреждении стоят видеокамеры, поэтому выявить такие факты и виновных не составит особого труда.

Как пишет издание «Челябинск сегодня», речь идёт о школе №15 города Челябинска. Разговор о кражах зашёл во время собрания, посвящённого подготовке к Единому госэкзамену.

Отметим, в соцсетях аудиозапись вызвала оживление. Граждане активно комментируют услышанное и в основном занимают сторону директора образовательного учреждения, отмечая, что детей нужно воспитывать и руководитель всё говорит правильно.