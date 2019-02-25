Москва, 25 февраля, 2019, 08:56 — ИА Регнум. Правительство России с 1 июля 2019 года обнулит налог на добавленную стоимость (НДС) почти на все услуги российских аэропортов для зарубежных рейсов, пишет 25 февраля «Коммерсантъ» со ссылкой на соответствующий проект постановления.

Павел Латышов ИА Красная Весна Самолет

«Проект постановления правительства … с 1 июля вводит нулевую ставку по налогу на 42 аэропортовые услуги, предоставляемые для зарубежных рейсов», — пишет издание.

Вместе с тем вводится стандартная ставка в 20% на аналогичные услуги, которые предоставляются для внутренних рейсов.

Отмечается, что в настоящее время взлет, посадка и стоянка воздушных судов, обеспечение авиабезопасности, а также заправка авиатопливом, его хранение и аэронавигационное обслуживание на внутренних и международных рейсах не облагаются НДС.

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В свою очередь, это не позволяет аэропортам получить возмещение входящего НДС из бюджета, поэтому налог фактически закладывается в цену услуг. По остальным же услугам действует НДС в размере 20%.

Обнуление ставки НДС на все услуги российских аэропортов для зарубежных рейсов позволит аэропортам получить 29 млрд рублей прибыли в 2018—2021 годах.

Как сообщало ИА REGNUM, ставка НДС в России с 1 января 2019 года была повышена с 18% до 20%. Это уже потянуло за собой рост цен на услуги ЖКХ, продукты, одежду. При этом, как заявили в ЦБ, инфляция начнёт снижаться со второго полугодия, а к началу 2020 года вернётся к целевому показателю в 4%.

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