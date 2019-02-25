Вашингтон, 25 февраля, 2019, 08:49 — ИА Регнум. Космическое агентство NASA поздравило создателей фильма «Человек на Луне» (First Man), одержавших победу в борьбе за премию «Оскар» в номинации «Лучшие визуальные эффекты».

Цитата из к/ф «Человек на Луне». реж Дэмьен Шазелл. 2018. США Райан Гослинг в роли Нила Армстронга

«Наши поздравления First Man с наградой «Оскар» за визуальные эффекты», — говорится в сообщении агентства, опубликованного на странице в соцсети Twitter.

В NASA также напомнили, что в 2019 году в США отмечается 50-летие высадки космонавтов на Луну.

Как передавало ИА REGNUM, 25 февраля в Лос-Анджелесе прошла 91-я церемония вручения главной американской кинопремии «Оскар». В номинации «Лучшие визуальные эффекты» победу одержала картина Дэмьена Шазелла «Человек на Луне».

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