Габороне, 25 февраля, 2019, 08:51 — ИА Регнум. Министры Ботсваны предложили отменить запрет на охоту на слонов, чтобы уменьшить их популяцию в стране, сообщает ВВС Swahili.

Слон

По подсчетам, в Ботсване проживает около 130 000 слонов, что является большим числом, а в последнее время все чаще фиксируются конфликты слонов с человеком. Животные истребляют урожаи и иногда убивают людей, которые пытаются их прогнать с полей.

Проект министров включает в себя отмену на охоту на слонов, контроль популяции и установление прочных границ заповедников во избежание конфликтов.

Однако группы по защите животных выступают против этого предложения. Президент Мокветси Масиси заявил, что перед принятием решения примет во внимание аргументы обеих сторон.