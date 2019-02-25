Лондон, 25 февраля, 2019, 08:42 — ИА Регнум. Несколько самолетов двух американских и одной сингапурской авиакомпаний были оснащены камерами, вмонтированными в спинки пассажирских сидений. Об этом пишет британское издание The Independent.

Цитата из м/ф «По следам Бременских музыкантов». реж. Василий Ливанов. 1973. СССР Вас снимает скрытая камера!

Речь идет об авиакомпаниях American Airlines, United Airlines и Singapore Airlines. Один из пассажиров сфотографировал камеры и опубликовал фото в соцсетях, отметив, что на тот момент они были не активны.

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В самих авиакомпаниях пояснили, что соответствующие камеры оснащаются для дополнительных опций, например — видеоконференции между пассажирами. Кроме того, заверили авиаперевозчики, они никогда не включали камеры и не планируют это в будущем.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что во время полета пилоты и бортпроводники различные нештатные ситуации обозначают специальными словами. Так, фразой «Easy Victor» экипаж зарубежных авиакомпаний указывает на необходимость эвакуации.

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