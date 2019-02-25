* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Багдад, 25 февраля, 2019, 08:43 — ИА Регнум. Детей езидов, пребывающих в плену ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), обучали использовать огнестрельное оружие, сообщает 25 февраля Rudaw.

Ребенок с оружием

Помимо стрелкового оружия детям предлагалось использовать гранатометы и тяжелые пулеметы.

«Пришли боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и забрали нас от наших матерей», — рассказал изданию один из спасенных детей езидов.

Напомним, езиды, как и многие другие народности Ирака и Сирии, серьезно пострадали от действий террористов.

Религиозная группа компактно проживала в городе Синджар, куда ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вторглось в 2014 году. В результате тысячи езидов были взяты в плен, среди них женщины и дети.