Омск, 25 февраля, 2019, 08:28 — ИА Регнум. Студенты естественнонаучных и технических специальностей Омского государственного технического университета (ОмГТУ) смогут обучиться технологическому предпринимательству в рамках нового учебного курса, введенного по соглашению с Российской венчурной компанией. Об этом 25 февраля сообщает пресс-служба вуза.

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«Это позволяет выпускнику быть либо более конкурентным на рынке труда, либо открыть свое дело и успешно продвигать бизнес в сфере наукоемких технологий», — прокомментировал нововведение доцент кафедры «Технология машиностроения» ОмГТУ Алексей Федоров.

По его словам, университеты в настоящее время сильно видоизменяются. Об этом говорит концепция Университета 3.0, которая позволяет получать знания, проводить научные исследования и коммерциализировать разработки.

Отмечается, что в настоящее время деловой центр «Фабрика бизнеса» ведет работу по включению нового курса в учебные планы в рамках факультативов. В рамках пилотирования проекта предполагается обучение студентов третьих и четвертых курсов бакалавриата по нескольким направлениям.

Добавим, коммерциализация в сфере образования и науки — характерная черта рыночной экономики. Специализация будущих инженеров на коммерческой составляющей их работы может стать не только мотивирующим фактором, но и увести в сторону от значимого содержания их работы. Схожими чертами обладает коммерциализация в сфере науки, культуры и медицины.

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