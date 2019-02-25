Москва, 25 февраля, 2019, 08:37 — ИА Регнум. Рейтинг самых мужских автомобилей составили эксперты, 24 февраля сообщается на сайте CarsWeek.Ru.

Mercedes Benz G-Class

Эксперты издания выбирали машины не только по внешнему виду, но и по проходимости.

ТОП возглавил Mercedes-AMG G-Class. Модель сохраняет свою изначальную аутентичность — грубые квадратные формы, при этом «Гелик» совмещает в себе хорошие ходовые характеристики и роскошь салона. Масса машины в полном комплекте составляет около 2,5 тонны.

Второе место за Hummer H2. Собираемый в Калининграде автомобиль знаменит своим военным прошлым. Машина оснащена мотором V8 на 6,2 литра. Автомобиль развивает мощность до 398 л.с.

Третье место занял внедорожник — Cadillac Escalade. Эта модель популярна среди голливудских звезд и политиков. Автомобиль имеет отличные внедорожные качества и удобный салон.

Далее по списку идут внедорожники Jeep Wrangler и Toyota Land Cruiser.

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