Париж, 25 февраля, 2019, 08:21 — ИА Регнум. Вице-президент французской партии «Республиканцы» Гийом Пельтье призвал главу Франции Эммануэля Макрона отказаться от плана приватизации аэропортов в Париже, сообщает Le Figaro.

Dmitry Avdeev Аэропорт Шарль-де-Голль

«Приватизация аэропортов в Париже, навязанная бесчисленному количеству парламентариев, еще больше ослабляет способность государства защищать людей и выполнять свои задачи», — заявил вице-президент партии «Республиканцы», к которому присоединились еще 103 парламентария.

По его словам, аэропорты Ле-Бурже, Шарль-де-Голь и Орли образуют стратегическую границу. С почти 100 млн пассажиров в год аэропорты позволяют осуществлять строгий контроль за международной миграцией. По мнению МВФ Франции, с увеличением объема воздушного движения к 2035 году, который будет расти на 4,5−6% в год, Шарль-де-Голль станет первым миграционным шлюзом в Европе.

«За исключением Лондона, все основные развитые страны сделали выбор в отношении пограничного контроля. Ни один аэропорт США не приватизирован. Ни одна граница не управляется частной компанией», — отметил он.

Напомним, с 2016 года все три аэропорта (аэропорт Шарль-де-Голль, аэропорт Орли и аэропорт Ле Бурже) собраны под брендом Groupe ADP (Aéroports de Paris). Франция владеет 50,6% ADP.

В начале 2018 года глава государства Эммануэль Макрон заявил о планах ускорить продажу государственных холдингов для финансирования амбициозных проектов. Приватизация может коснутся не только аэропортов, но и оборонных компаний, автопроизводителей и энергетических гигантов.