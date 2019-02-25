Ужгород, Украина, 25 февраля, 2019, 08:19 — ИА Регнум. Сотрудники государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) обнаружили партию контрабандных сигарет в составе с углём, направлявшимся в Словакию, сообщил 23 февраля закарпатский ресурс Mukachevo.net.

Вагон с углем

Контрабанда была закопана в уголь на глубине 20 см. Изъятую партию сигарет оценили более чем в 500 тыс. рублей. Ведётся следствие.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на украино-румынской границе произошла стычка между пограничниками и контрабандистами, которые пытались переправить за рубеж около 20 ящиков с сигаретами. В результате два человека получили огнестрельные ранения.

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