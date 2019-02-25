Село Октябрьское, Оренбургская область, 25 февраля, 2019, 08:13 — ИА Регнум. В Оренбургской области прокуратура заставила МУП ЖКХ «Октябрьское» пересмотреть тарифы на тепловую энергию. В надзорном ведомстве заявили о незаконном повышении тарифа почти на 25%. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре, сейчас стоимость отпускаемой тепловой энергии пересмотрена, а прежний приказ о тарифе отменён.

Тарифы ЖКХ

В ходе прокурорской проверки выявлено, что директор МУП ЖКХ «Октябрьское» издал приказ о новых тарифах на тепловую энергию в 2019 году. Рост тарифа составил почти 25%. При этом руководитель муниципального унитарного предприятия не имел полномочий утверждать тариф.

Кроме того, согласно нововведениям, которые начали действовать в России с 1 января 2019 года, размер тарифа должен определяться по соглашению сторон, поскольку котельная МУПа вырабатывает тепловой энергии менее 50 тыс. Гкал в год. Таким образом, назначенный директором тариф являлся незаконным, его применение могло привести к нарушению прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, с которыми заключены договоры на поставку тепловой энергии.

Директор муниципального предприятия ЖКХ оштрафован за нарушение установленного порядка ценообразования. Тариф пересмотрен и снижен на 10,6%.