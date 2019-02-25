Москва, 25 февраля, 2019, 08:07 — ИА Регнум. Устойчивое потепление и весну в большинстве регионов России можно ожидать не ранее второй половины марта, рассказал в интервью «Российской газете» глава отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра РФ Александр Голубев.

Исаак Левитан. Ранняя весна. 1898

По его словам, в начале текущей недели в большинстве регионов будет ветреная погода, но продолжится оттепель, начавшаяся в выходные. В центральных регионах днем ожидается до +4 градусов, однако с середины недели дневная температура понизится до — 5 градусов.

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В Поволжье сохранятся морозы, ночью до — 13 градусов, днем — минус 1−6 градусов. На Урале ночью ожидается до — 24 градусов, днем до — 12. На юго-западе Сибири днем до — 7 градусов, в Забайкалье днем −1…−6. На Дальнем Востоке холоднее всего в Якутии — до — 30 градусов ночью, днем — до — 21 градуса. На юго-востоке Приморья днем воздух прогреется до +7 градусов.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 февраля в Москве и области ожидаются небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, а также гололедица. Температура воздуха составит −1…+3 градуса. Синоптики предупредили о «желтом» уровне погодной опасности.

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