Лос-Анджелес, США, 25 февраля, 2019, 08:07 — ИА Регнум. 91-я церемония вручения главной американской кинопремии «Оскар» прошла в понедельник, 25 февраля, в Лос-Анджелесе. Об этом сообщается на странице в соцсети Twitter киноакадемии, где велась прямая трансляция церемонии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Оскар

Так, в главной номинации «Лучший фильм» премию «Оскар» получил фильм режиссера Питер Фаррелли «Зеленая книга», в котором рассказывается история путешествия джазового пианиста Дона Ширли и его водителя по югу США.

Отметим, что на награду в данной номинации также претендовали картины: «Рома», «Власть», «Черный клановец», «Богемская рапсодия», «Черная пантера», «Фаворитка» и др.

Напомним, в киноискусстве как в США, так и во всем мире премия «Оскар» считается одной из ключевых.

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