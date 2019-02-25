Якутск, 25 февраля, 2019, 08:02 — ИА Регнум. В Анабарском районе Якутии в тяжёлых погодных условиях ведутся поиски людей. Из-за пурги с пути сбились два снегохода, пропали трое людей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения республики.

Константин Трутовский. Пурга. 1887

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Погода испортилась, когда якутяне, следовавшие из села Юрюнг-Хая в село Сындасско Красноярского края, уже были в дороге. До пункта назначения доехал только один снегоход из трёх, второй — сломался в пути, а местонахождение третьего неизвестно.

Один из пассажиров сломавшегося снегохода смог дозвониться до спасателей, его нашли, когда он шёл в сторону села Юрюнг-хая. Местонахождение человека, который ехал с ним вместе, неизвестно, как и судьба тех, кто ехал на третьем, потерявшемся снегоходе.

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Людей ищут наземным способом, поиски осложняются сильным снегопадом и порывистым ветром.

Сегодня погода проясняется, подготовлены две группы спасателей Нюрбинского поисково-спасательного отряда и четыре опытных спасателя из Якутского аэромобильного отряда. Писки людей ведутся при взаимодействии службы спасения республики с МВД, пожарной части, администрации Анабарского района. Ситуацию контролирует комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года был спасён пилот вертолёта, совершившего жёсткую посадку в Момском районе Якутии. До находящегося в горах мужчины спасатели добирались четверо суток из-за пурги. Он остался жив и здоров благодаря тому, что очень мало спал, много двигался и делал всё, что необходимо, чтобы не отморозить конечности.