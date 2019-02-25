Вашингтон, 25 февраля, 2019, 07:54 — ИА Регнум. Введение торговых пошлин на товары из Китая будет отложено, заявил президент США Дональд Трамп 24 февраля на своей странице в Twitter.

Американская таможня. Пошлины

Повышение пошлин на китайские товары было запланировано на 1 марта. Однако теперь оно отложено.

«Я рад сообщить, что США добились существенного прогресса в торговых переговорах с Китаем по важным структурным вопросам, включая защиту интеллектуальной собственности, передачу технологий, сельское хозяйство, услуги, валюту, и многим другим вопросам», — говорится в сообщении президента США.

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