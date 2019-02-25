Пекин, 25 февраля, 2019, 07:44 — ИА Регнум. Министерство сельского хозяйства Китая сообщило о новой вспышке африканской чумы свиней в провинции Хэбэй на севере страны, сообщает 24 февраля агентство Синьхуа.

Maqi Свиньи

Вспышка произошла на ферме, где выращивалось 5,6 тыс. свиней, в городе Баодин провинции Хэбэй, сообщили в Министерстве сельского хозяйства со ссылкой на данные Китайского центра контроля заболеваний животных.

Некоторые свиньи уже погибли от заболевания. Немедленно на место была направлена специальная команда для дезинфекции и экстренного реагирования при помощи карантинных мер и забоя зараженных животных.

Перевозка, ввоз и вывоз свиней и продукции из свинины из провинции строго запрещен. Вирус опасен только для животных и не передается человеку. Первый случай заражения животных в Китае был зафиксирован в провинции Ляонин в августе 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 февраля в китайском Гуанси-Чжуанском автономном районе была зафиксирована вспышка африканской чумы свиней. Было заражено 1620 свиней из 23 555 выращиваемых.