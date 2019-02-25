Вашингтон, 25 февраля, 2019, 07:44 — ИА Регнум. Три человека, находившиеся на борту разбившегося в Техасе грузового самолёта Boeing 767, погибли. Об этом сообщается на сайте авиакомпании Atlas Air, которой принадлежал самолет.

Ken H / @chippyho Самолёт Boeing 767 авиакомпании Atlas Air

«Находившиеся на борту во время выполнения рейса 3591 три человека не выжили в аварии, произошедшей в субботу, 23 февраля, в Ануаке», — говорится в сообщении авиакомпании.

Как передавало ИА REGNUM, 23 февраля в штате Техас в США разбился грузовой самолёт Boeing 767, принадлежавший авиакомпании Atlas Air. ЧП произошло возле города Ануак.

Причины аварии пока неизвестны.

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