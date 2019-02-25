Лос-Анджелес, США, 25 февраля, 2019, 07:40 — ИА Регнум. В США сегодня, 25 февраля 2019 года, прошла 91-я церемония награждения премии «Оскар». В номинации «Лучший фильм» победила картина режиссёра Питера Фаррелли «Зеленая книга».

Цитата из к/ф «Богемская рапсодия». Реж. Брайан Сингер, Декстер Флетчер. 2018. Великобритания — США Рами Малек

https://twitter.com/AcademyAwardsHD/status/1099847085497565184

Лучшим актером был назван Рами Малек за его роль Фредди Меркьюри в фильме «Богемская рапсодия», лучшей актрисой — Оливия Колман, она исполнила роль Анны — королевы Великобритании в картине «Фаворитка». Звание лучшего актера за роль второго плана получил Махершала Али (Дон Ширли, «Зёленая книга»), лучшей актрисой второго плана была названа Реджина Кинг (Шэрон Риверс, «Если Бил-стрит могла бы заговорить»).

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Напомним, в номинации «Лучший актер» также участвовал Вигго Мортенсен, он исполнил роль Фрэнка Валлелонга в фильме «Зелёная книга». Премьера картины прошла в рамках Международного кинофестиваля в Торонто 11 сентября 2018 года.