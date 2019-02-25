Южно-Сахалинск, 25 февраля, 2019, 07:36 — ИА Регнум. Состояние здоровья экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина стало причиной переноса рассмотрения апелляции на приговор по его судебному делу, 25 февраля сообщает ТАСС.

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Подсудимый во время заседания обратился к суду с просьбой вызвать скорую медицинскую помощь.

«Я не могу адекватно ничего обсуждать в связи с состоянием здоровья. Прошу объявить перерыв в сегодняшних слушаниях'', — заявил Хорошавин.

Ходатайство судом было удовлетворено. Слушания перенесены до 14:30 (06:30 мск). Кроме того, судебная коллегия постановила, в дальнейших слушаниях обеспечить участие медицинских работников.

Хорошавина осмотрят медработники, которые примут решение о возможности продолжения заседания.

Напомним, в ноябре 2018 года суд начал рассмотрение апелляции Хорошавина и его бывших подчиненных на февральский приговор по коррупционному делу. 9 февраля 2018 года Южно-Сахалинский городской суд признал экс-губернатора виновным и осудил его на 13 лет колонии со штрафом в 500 млн рублей. Кроме того, были осуждены его бывшие подчиненные.

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