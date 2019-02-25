Гавана, 25 февраля, 2019, 07:28 — ИА Регнум. 24 февраля на Кубе состоялся референдум по вопросу принятия новой Конституции, сообщает агентство Prensa Latina.

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На избирательных участках кубинцам предстояло ответить на один вопрос: «Ратифицируете ли Вы новую Конституции Республики?» За час до закрытия голосования, к 17:00 по местному времени своим избирательным правом воспользовались 7,5 млн граждан страны — это 81,5% избирателей.

Глава государства Мигель Диас-Канель вместе с членами своей семьи проголосовал одним из первых. Он отметил, что это голосование — победа для Латинской Америки и стран Карибского бассейна, а также для Венесуэлы, страны, в которой в настоящее время решается «достоинство и независимость региона». По словам Диаса-Канеля, новая Конституция, этот современный и продвинутый документ, углубит права кубинцев, научит более высокой правовой культуре и обогатит наследие героев кубинской революции — Фиделя и Рауля Кастро, Хосе Марти.

Результаты голосования будут озвучены на специальной пресс-конференции 25 февраля во второй половине дня по местному времени. Как сообщало ИА REGNUM, после утверждения новой Конституции парламентом Кубы ее текст дополнялся пожеланиями граждан путем народных консультаций. После этого он вновь вернулся в парламент.

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