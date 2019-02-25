Улан-Удэ, 25 февраля, 2019, 07:39 — ИА Регнум. Попытка верховного шамана России и Тувы Кара-оола Допчун-оола объединить шаманских лидеров и их организации столкнулась с сопротивлением. Это наглядно продемонстрировал обряд жертвоприношения с сожжением пятерых верблюдов, совершённый недавно под Ангарском, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из видеоролика, смонтированного каналом «Восточная Азия» Один из пятерых верблюдов, сожженных шаманами

Цель шаманизма может быть и одна. «Это помощь людям в решении жизненных трудностей и избавлении от недугов», — пояснил после съезда шаманов России, состоявшегося в июля 2018 года, Допчун-оол Кара-оол.

Цитата со страницы шамана в ВК Верховный шаман России Допчун-оол Кара-оол

А вот способы её достижения, оказывается, бывают разные. Во всяком случае, об этом заявляет председатель шаманской организации «Вечно Синее Небо» Артур Цыбиков — тот самый, который организовал убийство пятерых несчастных животных для «укрепления России и её народностей». Он, в частности, заявил о том, что является выходцем из племени хонгодоров, у которых традиция приносить животных в жертву пришла от бурятских шаманов, а те переняли её от северных монголов.

Цитата из видеоролика, смонтированного каналом «Восточная Азия» Один из пятерых верблюдов, сожженных шаманами

И, судя по описанию к шокирующему видеоролику обряда жертвоприношения, проведённого недавно в Иркутской области, шаманская организация «Вечно Синее небо» преследует далеко идущие цели:

«Только очень сильный шаман возьмет на себя ответственность снарядить «небесный караван» на благо государства и народов. Как правило, в бурятских родовых тайлаганах жертвуют домашний скот и птицу (баранов, куда реже — коней). В таких обрядах и направленность не простирается дальше благополучия семьи или рода. Верблюды — исключительное подношение с исключительными же целями, которое берутся делать лишь шаманы высшего посвящения. Обычным родовым шаманам это просто не под силу. Заарин, Артур Цыбиков, взялся за беспрецедентное в истории России объединение шаманов».

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Допчун-оол Кара-оол на известном съезде тоже говорил о необходимости развития шаманизма, только, в отличие от своего молодого коллеги, этот 71-летний духовный лидер никогда не слышал, чтобы священных для бурятов животных приносили в жертву. Пояснения с осуждением этого действа он разместил на своей странице в ВК.

«Это инициатива Артура Цыбикова из Ангарска Иркутской области, председателя шаманской организации «Вечно Синее Небо». Я выражаю глубокое возмущение из-за его поступка, он принизил всех шаманов и извратил шаманство. Я хочу, чтобы разрозненности у шаманов не было, сообща решали общие вопросы, касающиеся нашей работы.

С целью расширения деятельности шаманства по всей России, чтобы все шаманы приезжали друг к другу, обменивались опытом, проводили общие шаманские мероприятия, в июне 2018 года был проведен съезд шаманов и выборы Верховного шамана России. Впервые я встретился с Артуром Цыбиковым на том съезде. Он приезжал со своими шаманами, выставлял свою кандидатуру на выборах. На съезде избирали заместителей из разных регионов России, среди них Артур Цыбиков вошёл в состав заместителей по Иркутской области. Он должен был помогать в развитии шаманизма на территории всей России, но допустил грубейшие ошибки в шаманской практике.

Перед проведением этого обряда он как мой заместитель от меня совета не спросил. Я старший человек, старый человек, видел все шаманские обряды с малых лет, когда жили старые шаманы — такого кощунства не было», — заявил Допчун-оол Кара-оол Тюлюшевич.

Цитата из видеоролика, смонтированного каналом «Восточная Азия» Сожжение верблюдов шаманами

Духовный лидер полагает, что Артур Цыбиков организовал свою акцию, чтобы отличиться. Из его слов также следует, что иркутский шаман уже получал ранее замечания за ошибки в проведении обрядов.

«После съезда, летом 2018 года, я приезжал к ним в Ангарск, видел, как работают бурятские шаманы, и со своей стороны дал замечание, что вы работаете не так. Я ему говорил: «У вас что-то не то получается, ребята, приезжайте к нам за опытом, на практику, учитесь у нас, вы же молодые все», я так сказал. Они промолчали, так и не дали мне конкретного ответа.

В шаманизме надо слышать старших. И нечего шаманам тайно и не тайно запрещённые обряды проводить, и нечего придумывать нового, надо было спросить. Тогда, почему меня избрали Верховным шаманом России? Надо от меня спрашивать. На выборах я же самый старший был, мне сейчас 71 год будет, я же много видел, и стаж мой большой. И почему он не спросил у старых шаманов в своем регионе? Почему не спросил у бурятского народа — такая традиция, сжигание верблюдов, была у них или не была», — задаётся вопросом Допчун-оол Кара-оол Тюлюшевич.

По его словам, то, что совершили шаманы из Ангарска — убийство целых пяти верблюдов, — это кощунство.

«Верблюды — это священные животные. Это чуткое животное, которое все понимает. Если верблюд учует что-то, если его собираются зарезать, он начинает плакать, как человек. Нельзя убивать верблюда, кушать его мясо, потому что верблюд в древние времена исходил все караванные пути Азии и Европы, везде грузы возил, и это очень ценили, поэтому это животное священным стало», — пояснил Допчун-оол Кара-оол Тюлюшевич. Для наглядности он поделился воспоминанием из детства:

«Помню, когда я маленьким был, когда к власти пришёл Хрущёв, колхозы у людей телят брали и меняли их на верблюдов. И люди боялись забивать верблюдов, потому что знали, что верблюды — это священные животные. Но некоторые смелые люди были, они одевали на голову верблюда мешок, потом забивали. Слёзы верблюда я видел. И эти люди потом умирали или с ума сходили.

Моя бабушка, отцова мать, мне много говорила, что верблюд — это очень священное животное, нельзя трогать, даже воры скота боялись, верблюд должен стареть. Старый верблюд везде ходит, и его никто не трогает, и потом, когда верблюд падает, умирает от старости, его хоронят, как человека».

Ранее лидер российских шаманов говорил, что не каждый человек, имеющий бубен и некоторые атрибуты, имеет право зваться шаманом.

Цитата из видеоролика, смонтированного каналом «Восточная Азия» Шаманы проводят обряд с сожжением пятерых верблюдов

Как уже сообщало ИА REGNUM, обряд жертвоприношения («Жэ нтэнгэри яба»), во время которого убили и сожгли пятерых верблюдов, проводился на шаманской базе близ Ангарска. На видеокадрах, которым ужаснулись не только правозащитники, но и другие шаманы, видно, как верблюдов под звуки бубнов вначале проводят через людскую толпу, а затем показаны уже разделанные верблюжьи туши, лежащие на дровах. Прямо на них складывают угощения, а затем получившуюся гору из верблюдов и сладостей обливают чачей и предают огню. Заместитель верховного шамана России Артур Цыбиков заявил, что это поможет российскому народу восстановить духовность и «незыблемые культурные ценности». Мероприятием заинтересовалась прокуратура.