«Слёзы верблюда я видел»: верховный шаман России осудил жертвоприношение
Улан-Удэ, 25 февраля, 2019, 07:39 — ИА Регнум. Попытка верховного шамана России и Тувы Кара-оола Допчун-оола объединить шаманских лидеров и их организации столкнулась с сопротивлением. Это наглядно продемонстрировал обряд жертвоприношения с сожжением пятерых верблюдов, совершённый недавно под Ангарском, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Цель шаманизма может быть и одна. «Это помощь людям в решении жизненных трудностей и избавлении от недугов», — пояснил после съезда шаманов России, состоявшегося в июля 2018 года, Допчун-оол Кара-оол.
А вот способы её достижения, оказывается, бывают разные. Во всяком случае, об этом заявляет председатель шаманской организации «Вечно Синее Небо» Артур Цыбиков — тот самый, который организовал убийство пятерых несчастных животных для «укрепления России и её народностей». Он, в частности, заявил о том, что является выходцем из племени хонгодоров, у которых традиция приносить животных в жертву пришла от бурятских шаманов, а те переняли её от северных монголов.
И, судя по описанию к шокирующему видеоролику обряда жертвоприношения, проведённого недавно в Иркутской области, шаманская организация «Вечно Синее небо» преследует далеко идущие цели:
«Только очень сильный шаман возьмет на себя ответственность снарядить «небесный караван» на благо государства и народов. Как правило, в бурятских родовых тайлаганах жертвуют домашний скот и птицу (баранов, куда реже — коней). В таких обрядах и направленность не простирается дальше благополучия семьи или рода. Верблюды — исключительное подношение с исключительными же целями, которое берутся делать лишь шаманы высшего посвящения. Обычным родовым шаманам это просто не под силу. Заарин, Артур Цыбиков, взялся за беспрецедентное в истории России объединение шаманов».
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Допчун-оол Кара-оол на известном съезде тоже говорил о необходимости развития шаманизма, только, в отличие от своего молодого коллеги, этот 71-летний духовный лидер никогда не слышал, чтобы священных для бурятов животных приносили в жертву. Пояснения с осуждением этого действа он разместил на своей странице в ВК.
«Это инициатива Артура Цыбикова из Ангарска Иркутской области, председателя шаманской организации «Вечно Синее Небо». Я выражаю глубокое возмущение из-за его поступка, он принизил всех шаманов и извратил шаманство. Я хочу, чтобы разрозненности у шаманов не было, сообща решали общие вопросы, касающиеся нашей работы.
С целью расширения деятельности шаманства по всей России, чтобы все шаманы приезжали друг к другу, обменивались опытом, проводили общие шаманские мероприятия, в июне 2018 года был проведен съезд шаманов и выборы Верховного шамана России. Впервые я встретился с Артуром Цыбиковым на том съезде. Он приезжал со своими шаманами, выставлял свою кандидатуру на выборах. На съезде избирали заместителей из разных регионов России, среди них Артур Цыбиков вошёл в состав заместителей по Иркутской области. Он должен был помогать в развитии шаманизма на территории всей России, но допустил грубейшие ошибки в шаманской практике.
Перед проведением этого обряда он как мой заместитель от меня совета не спросил. Я старший человек, старый человек, видел все шаманские обряды с малых лет, когда жили старые шаманы — такого кощунства не было», — заявил Допчун-оол Кара-оол Тюлюшевич.
Духовный лидер полагает, что Артур Цыбиков организовал свою акцию, чтобы отличиться. Из его слов также следует, что иркутский шаман уже получал ранее замечания за ошибки в проведении обрядов.
«После съезда, летом 2018 года, я приезжал к ним в Ангарск, видел, как работают бурятские шаманы, и со своей стороны дал замечание, что вы работаете не так. Я ему говорил: «У вас что-то не то получается, ребята, приезжайте к нам за опытом, на практику, учитесь у нас, вы же молодые все», я так сказал. Они промолчали, так и не дали мне конкретного ответа.
В шаманизме надо слышать старших. И нечего шаманам тайно и не тайно запрещённые обряды проводить, и нечего придумывать нового, надо было спросить. Тогда, почему меня избрали Верховным шаманом России? Надо от меня спрашивать. На выборах я же самый старший был, мне сейчас 71 год будет, я же много видел, и стаж мой большой. И почему он не спросил у старых шаманов в своем регионе? Почему не спросил у бурятского народа — такая традиция, сжигание верблюдов, была у них или не была», — задаётся вопросом Допчун-оол Кара-оол Тюлюшевич.
По его словам, то, что совершили шаманы из Ангарска — убийство целых пяти верблюдов, — это кощунство.
«Верблюды — это священные животные. Это чуткое животное, которое все понимает. Если верблюд учует что-то, если его собираются зарезать, он начинает плакать, как человек. Нельзя убивать верблюда, кушать его мясо, потому что верблюд в древние времена исходил все караванные пути Азии и Европы, везде грузы возил, и это очень ценили, поэтому это животное священным стало», — пояснил Допчун-оол Кара-оол Тюлюшевич. Для наглядности он поделился воспоминанием из детства:
«Помню, когда я маленьким был, когда к власти пришёл Хрущёв, колхозы у людей телят брали и меняли их на верблюдов. И люди боялись забивать верблюдов, потому что знали, что верблюды — это священные животные. Но некоторые смелые люди были, они одевали на голову верблюда мешок, потом забивали. Слёзы верблюда я видел. И эти люди потом умирали или с ума сходили.
Моя бабушка, отцова мать, мне много говорила, что верблюд — это очень священное животное, нельзя трогать, даже воры скота боялись, верблюд должен стареть. Старый верблюд везде ходит, и его никто не трогает, и потом, когда верблюд падает, умирает от старости, его хоронят, как человека».
Ранее лидер российских шаманов говорил, что не каждый человек, имеющий бубен и некоторые атрибуты, имеет право зваться шаманом.
Как уже сообщало ИА REGNUM, обряд жертвоприношения («Жэ нтэнгэри яба»), во время которого убили и сожгли пятерых верблюдов, проводился на шаманской базе близ Ангарска. На видеокадрах, которым ужаснулись не только правозащитники, но и другие шаманы, видно, как верблюдов под звуки бубнов вначале проводят через людскую толпу, а затем показаны уже разделанные верблюжьи туши, лежащие на дровах. Прямо на них складывают угощения, а затем получившуюся гору из верблюдов и сладостей обливают чачей и предают огню. Заместитель верховного шамана России Артур Цыбиков заявил, что это поможет российскому народу восстановить духовность и «незыблемые культурные ценности». Мероприятием заинтересовалась прокуратура.